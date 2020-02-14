День святого Валентина: в Иркутске в брак вступила 41 пара

Из года в год День святого Валентина влюбленные выбирают для самого важного события. В Иркутске сегодня свои отношения узаконила 41 пара. Но не только свадебные церемонии проводили в Иркутском дворце бракосочетаний. Там чествовали юбиляров семейной жизни.

Их курортный роман затянулся на всю жизнь. Сегодня Дина Николаевна и Виктор Ефимович отмечают золотую свадьбу. А познакомились они на отдыхе в Усолье-Сибирском.

Виктор КИРГИЗОВ: Утром выхожу, пошел в умывалку, гляжу, молодая девчонка выходит. Я говорю: смотри-ка одна молодуха, а кругом старухи! Вот с этого и познакомились, как друг друга зовут. И пошло-поехало. Какая-то искорка пробежала.

Так и провели на курорте все время вместе. Потом разъехались, он в Улан-Удэ, она в Иркутск, но летали друг к другу часто. А в 1969-м решили пожениться. Расписались 14 февраля 1970-го. Тогда еще никто не знал о празднике, который сегодня так популярен. У супругов Киргизовых 16 детей и 22 внука. Дина Николаевна — полный кавалер ордена «Мать-героиня». Сегодня муж и жена оставили свои подписи в книге почетных юбиляров супружеской жизни и снова признались друг другу в любви.

Дина КИРГИЗОВА: Самое главное — любить друг друга, это самое главное. И если любишь, то все будет: и здоровье, и счастье, и дети — все будет. Все 50 лет мы любим друг друга и верны друг другу, и нам больше никого не надо.

А для кого-то сегодня семейный путь только начался. В День святого Валентина в брак вступили Валентин и Валентина Анкудиновы. Общие друзья давно прочили их друг другу в супруги, но друг друга они нашли сами в соцсетях. Даже истории имен у парня и девушки одинаковые: ее Валей назвали в честь бабушки, его в честь дедушки.

Валентин и Валентина АНКУДИНОВЫ: Я, конечно, смущалась: как это, тезка мой парень будет, будущий муж, это смущало. Но потом привыкла и это уже стало фишечкой нашей. Нас давно хотели познакомить, но все не получалось. И нас свел интернет. Сейчас же он впереди планеты всей. Потом у нас уже завязалось общение. У меня брат двоюродный называет нас Вальки. Чтобы сильно не заморачиваться — два Валька.

И все же День всех влюбленных не самая горячая пора в ЗАГСах. Чаще женихи и невесты выбирают красивые даты.

Олег ВЛАСЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ЗАГС ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В этом году мы уже прошли 02.02.2020 — зеркальная, сейчас будет 20.02.2020 — это тоже такая дата. Еще многие семьи имеют свои традиции. — Високосного года, получается, не боятся? — Есть люди, которые верят в эти предрассудки, верят в приметы. Хотя ничего здесь такого нет, мне кажется, наоборот, кто женится в високосный год, тот живет долго и счастливо.

В Иркутской области сегодня стало на 109 семейных пар больше. И так хочется верить, что через 50 лет они станцуют так же, как влюбленные друг в друга Дина Николаевна и Виктор Ефимович.