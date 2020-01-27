День студента в Иркутске отметили на катке острова Конный

Массовое катание на острове Конный и диалог на равных с первыми лицами области. Иркутские студенты ярко отметили свой главный праздник. Получили ответы на волнующие вопросы и задали вектор развития отрядов и сообществ. Обсудили создание дома молодежи, который необходим для реализации новых идей.

День студента у иркутской молодежи начался с интересного общения. У каждого множество волнующих вопросов и актуальных тем, которые требуют современного подхода и реализации. Получить ответы студенты могли, как говорится, из первых уст. В диалоге на равных с врио губернатора Игорем Кобзевым и мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым молодые люди обсудили создание дома молодежи на базе бывшего кинотеатра «Чайка». Развитие этого пространства как отдельного штаба для осуществления перспективных проектов необходимо, отметили присутствующие. А после все отправились на остров Конный. Там уже второй год подряд сами студенты организовывают праздник. Массовое катание «Все на лед!» не только сближает молодежь Иркутска и даже области, но и позволяет полезно и приятно провести время.

Владислав КОРНОУХОВ, СТУДЕНТ ИГУ: Это действительно огромная площадка — именно каток, лед. Во-первых, это в духе зимы, это даже похоже на какой-то авантюризм, что очень роднит всех студентов между собой. Поэтому очень классно, на самом деле не нужно искать какой-то стадион или еще что-то, чтобы собрать огромное количество всего студенчества города. И из области приезжают.

Только в иркутских вузах и ссузах обучаются более ста тысяч человек, поэтому наш город по праву можно назвать студенческим. Со словами напутствия обратился к молодежи врио губернатора Игорь Кобзев. Он был впечатлен масштабом проведения и организацией.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Студенты — это сила, это движение вперед. Мы очень много встреч провели, мне, в общем-то, интересна позиция многих людей креативного такого возраста. И мы понимаем, что, конечно, мы все их просьбы и пожелания будем выполнять. Я желаю всем студентам, чтобы они хорошо отдохнули и приступали дальше к своим трудовым будням.

На катке острова Конный были и конкурсы с розыгрышем подарков, дискотека на льду и веселая развлекательная программа. На эту площадку, несмотря на мороз, пришли не только виновники торжества, но и семьи с детьми. Некоторые даже поделились воспоминаниями о студенчестве.

Елена и Сергей КОРОБАНЬ, ИРКУТЯНЕ: Отдыхали, вели здоровый образ жизни, на природу выезжали. Задорно, весело, на коньках катались, на лыжах. Это всегда было за праздник.

На площадке острова собрались более 2000 человек. Идею проведения Дня студента в таком формате по традиции поддержала администрация Иркутска и лично мэр Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Мы вот действительно второй год проводим День студента по-спортивному, здесь, на льду острова Конный. Вы посмотрите, с каждым годом насколько уже больше ребят собралось. Несколько тысяч человек, как правило, принимают участие. Это все вузы, ссузы во главе со своими руководителями. Это здорово.

В завершение праздника небо озарил красочный салют. Начало года у иркутских студентов выдалось ярким и запоминающимся. И теперь с новыми силами они приступают к учебе.