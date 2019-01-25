День студента в Иркутске отметили массовым катанием на коньках
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День студента в Иркутске отметили массовым катанием на коньках

25.01.19

Больше тысячи человек собрались сегодня на катке острова Конный в Иркутске. Именно так в нашем городе решили отметить День студента — на коньках. Этот праздник появился еще при императрице Елизавете Петровне в 1755 году. В России он получил официальное признание лишь после указа президента 25 января 2005, а в 2019  впервые в областном центре его отмечают массовым катанием.

 

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

Действительно в новинку такой формат проведения Дня студента. Его предложили сами студенты, студенческие профсоюзы. Поддержала администрация, поддержали руководители вузов и сузов, и вот сегодня, я думаю, праздник удался.

 

Иркутян ждали флешмобы, выступления творческих коллективов и даже дискотека на коньках. Попасть на мероприятие мог любой желающий, не только студенты. Правда, скидка была только для учащихся. А студентки Татьяны все аттракционы могли посетить бесплатно.

[(001431)2019-01-25-18-56-54]

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