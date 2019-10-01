День пожилого человека отметили в Иркутске

В музыкальном театре собрались все те, кто своим многолетним трудом и опытом подает пример молодому поколению, передает знания в разных областях. Ветераны в сферах образования, медицины, строительства, представители общественных объединений. И сегодня они ведут активную работу. Без участия этих людей не проходит ни одно важное мероприятие. В торжественной обстановке с праздником их поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Ни одно значимое мероприятие действительно не обходится без вас. Практически всех из вас я знаю лично. И каждый из вас в своей деятельности занимает активную жизненную позицию, принимая решения, добиваясь решения тех или иных вопросов и, самое главное, давая честную, принципиальную оценку тем или иным действиям властей.

В музыкальном театре собрались более 850 человек. Для них состоялся праздничный концерт. Выступили творческие коллективы Иркутска.