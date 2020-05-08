День Победы в Иркутской области отметят дистанционно и онлайн

Впервые в Иркутске 9 Мая не будет парада Победы, шествия «Бессмертный полк», даже салют пришлось отменить. Но празднование великого дня все же проведут. Дистанционно и онлайн. Как будет выглядеть 9 Мая в нынешних условиях?

День Победы всегда собирал много людей. В этом году 9 Мая россияне будут праздновать дома. Впрочем, вместе спеть военные песни все же получится. В 12.00 в иркутских дворах выставят звуковое оборудование. Зазвучат знаменитые «Катюша» и «День Победы». Спеть их хором с соседями можно, выйдя на балкон или открыв окно. В рамках акции «Окна Победы» у домов, где живут ветераны, выступят фронтовые агитбригады.

В 15.00 Иркутская область затихнет. В регионе проведут минуту молчания. В это время звуки метронома будут слышны по всем радиоканалам.

В течение всего 9 Мая Иркутский музыкальный театр, ТЮЗ Вампилова, театр кукол «Аистенок», областная филармония и иркутская драма на своих youtube-каналах запустят записи концертов военных песен, спектаклей. Музеи откроют тематические видеоэкскурсии, покажут поздравительные онлайн-открытки.

А в 22.00 акция «Свет Памяти» завершит празднование. Чтобы в ней поучаствовать, нужно выключить дома свет и включить фонарики в окнах. На подоконниках поставить портреты своих героев и тружеников Великой Отечественной. И обязательно рассказать младшим о той войне. Чтобы помнили!



