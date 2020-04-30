День Победы пройдет в Иркутской области в онлайн-формате

Великий праздник в этом году пройдет в непривычном режиме из-за пандемии коронавируса. Сегодня на заседании оргкомитета представили программу мероприятий, и практически все они виртуальные. Акция «Бессмертный полк» пройдет в телевизионном эфире на нашем канале. Мы получили уже более двух тысяч фотографий на почту pobeda@aisttv.ru. Снимки героев покажем в День Победы в эфире АИСТ ТВ. Также в Иркутской области состоится акция «Окна Победы». В полдень 9 Мая жителям региона предлагают с балконов и из окон исполнить песни «Катюша» и «День Победы». В 15.00 вся страна почтит память погибших в Великой Отечественной минутой молчания. А в 22.00 в России стартует акция «Свет памяти». Для участия в ней нужно будет выставить в окна зажженные фонарики и поставить рядом портреты родственников — участников войны и тружеников тыла.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Президентом Российской Федерации принято решение отложить все массовые публичные мероприятия в честь 75-летия Победы. Я бы хотел, чтобы все мероприятия у нас прошли в режиме онлайн. Это виртуальные выставки, спектакли, видеопрезентации.