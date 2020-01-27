День открытых дверей прошел в ИрГУПСе

Познакомиться ближе с будущей профессией и выбрать место работы, будучи еще школьником. Такая возможность появилась у абитуриентов ИрГУПСа. В День открытых дверей партнеры вуза уже встретились с будущими студентами, которые в дальнейшем могут стать сотрудниками их компаний. Учеников ждала насыщенная программа. По традиции мероприятие началось с напутственных слов ректора.

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ, РЕКТОР ИрГУПС: У вас будет уникальная возможность познакомиться с нашими партнерами. Это те работодатели, у которых вы в дальнейшем сможете работать.

«Куда поступить и где работать?» — на эти два вечных вопроса школьников и их родителей найти ответ стало проще. В День открытых дверей для всех абитуриентов Иркутского государственного университета путей сообщения появилась возможность посетить большую интерактивную программу с участием работодателей.

Кристина УДОДЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ИрГУПС: Ведется такая обширная статистика тех абитуриентов, которые именно на Днях открытых дверей знакомились со своими будущими преподавателями. В процессе обучения с ними взаимодействовали, а потом уже готовые специалисты выходили на работу. И на данный момент и одна сторона, и другая довольны.

Абитуриенты на практике могут погрузиться в тонкости будущей профессии. Материально-техническая база вуза аналогична производственным мощностям компаний-партнеров.

Михаил ШАБАНОВ, ИНЖЕНЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ООО «ЛОКОТЕХ» — «ВОСТОЧНЫЙ ПОЛИГОН»: Я считаю, что после их обучения мы получим довольно грамотных специалистов, которые будут осуществлять работу на наших предприятиях довольно качественно и без замечаний.

Для школьников, которые выбрали специальность «Управление качеством в производственно-технологических системах» был уникальный шанс побывать в лаборатории, где изучают принципы и инструменты бережливого производства, в основе которой имитация реальных процессов предприятия.

Валерия ИВАНОВА, АБИТУРИЕНТКА: Было очень интересно, информативно. Прошли какие-то мини-курсы. Нам показали довольно много интересного. Я теперь уверена, что хочу поступить именно в этот университет. Татьяна ИВАНОВА, МАМА АБИТУРИЕНТА: Это преемственность. Много поколений железнодорожников, которые еще восстанавливали китайскую железную дорогу. Наш дедушка после Великой Отечественной войны прожил там. Старшая дочка, папа, я выпускница.

Экскурсия по университету, знакомство с лабораторными комплексами и научными достижениями транспортного вуза, а также консультации по сдаче экзаменов. И главное — знакомство с потенциальным работодателем вживую, а не на словах. Именно это поможет школьнику понять, чего он хочет, и уже начать свой путь к успешной карьере.