День народного единства отметили в Иркутске

Выразить национальную душу и сохранить культуру и традиции. Под лозунгом «Мы вместе» в Иркутской области отпраздновали День народного единства. Культурные центры и народные умельцы представили выставку со своими уникальными работами.

Дворец спорта «Труд» на время превратился в многонациональную выставку. В День народного единства представители культурных центров, а также умельцы в области художественных ремесел представили здесь около 20 экспозиций. И акцент в каждой на сохранении своей национальной принадлежности, культуры и традиций. Это объединяет все народности.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обходит выставку. Возле каждой экспозиции обязательное фото с представителями национально-культурных центров с хештегом #мывместе. Этим поддержали Всероссийскую акцию. Она направлена на развитие народных промыслов и ремесел, а также на вовлечение россиян в сохранение традиционной культуры и уникальных производств.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В нашей области живут, вместе работают, радуются праздникам, в том числе праздникам друг друга, больше 100 разных национальностей. У нас много конфессий, которые очень дружно живут между собой, когда мы все вместе, тогда можем и добиваемся гораздо лучших результатов, чем они были раньше.

Праздничный концерт «Семейный фестиваль» провели под лозунгом «Россия объединяет».