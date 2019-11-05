День народного единства отметили в Иркутске

День народного единства отметили в Иркутске05.11.19
Выразить национальную душу и сохранить культуру и традиции. Под лозунгом «Мы вместе» в Иркутской области отпраздновали День народного единства. Культурные центры и народные умельцы представили выставку со своими уникальными работами.
Дворец спорта «Труд» на время превратился в многонациональную выставку. В День народного единства представители культурных центров, а также умельцы в области художественных ремесел представили здесь около 20 экспозиций. И акцент в каждой на сохранении своей национальной принадлежности, культуры и традиций. Это объединяет все народности.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обходит выставку. Возле каждой экспозиции обязательное фото с представителями национально-культурных центров с хештегом #мывместе. Этим поддержали Всероссийскую акцию. Она направлена на развитие народных промыслов и ремесел, а также на вовлечение россиян в сохранение традиционной культуры и уникальных производств.
Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
В нашей области живут, вместе работают, радуются праздникам, в том числе праздникам друг друга, больше 100 разных национальностей. У нас много конфессий, которые очень дружно живут между собой, когда мы все вместе, тогда можем и добиваемся гораздо лучших результатов, чем они были раньше.
Праздничный концерт «Семейный фестиваль» провели под лозунгом «Россия объединяет».
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