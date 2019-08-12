День физкультурника отметили в Иркутске

Остров Юность Иркутска на целый день превратился в остров спорта. Волейбол, теннис, веселые эстафеты — в играх участвовали как самые маленькие, так и уже взрослые любители активного образа жизни. Звезды мирового спорта присоединились к празднованию Дня физкультурника и показали мастер-классы начинающим чемпионам.

Субботнее утро на острове Юность началось с зарядки под руководством легкоатлета Антона Любославкого. В день физкультурника десятки людей от мала до велика с удовольствием разминаются перед основными соревнованиями. Площадок для тренировки немало: большой теннис, волейбол, пионербол, бадминтон, увлекательные эстафеты.

Алексей НЕГОДАЙЛО, ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2014 ГОДА: У меня супермощная команда гимнасток, мы вот побеждаем уже второй раунд, и я не могу отвлекаться на всякую болтовню. У нас праздник спорта для детей. Это очень важно для нашего подрастающего поколения, смотрите, какие яркие глаза, как они горят! Как можно не поддержать в этом?

В команде Алексея Негодайло в основном девочки. Выполняют задания на уровне профессионалов и с легкостью выигрывают эстафету у соперников. За юную гимнастку Елизавету Залетову болеет мама. Говорит, способности к этому виду спорта у дочери проявились в самом раннем возрасте, поэтому сомнений, куда отдать ребенка, не возникало.

Елизавета и Тамара ЗАЛЕТОВЫ, ЖИТЕЛИ г. ИРКУТСКА: Она с трех лет уже на шпагате сидела, гнулась во все стороны, поэтому сразу только на гимнастику. Вообще это папа нас отвел, сказал, будущая чемпионка олимпийская, гимнастка. Надо чаще проводить такие праздники, потому что детям нравится, глаза горят, участвуют, любят очень соревнования.

Поддержали иркутян именитые спортсмены мирового класса: Андрей Мишин, Альберт Пакеев, Алексей Негодайло, Елена Задорожная, Артем Черноусов. Кроме того, всех причастных с праздником поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Поблагодарил тех, кто ежедневно и на протяжении многих лет прививает юному поколению любовь к физкультуре.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Более ста видов спорта у нас культивируется, развивается в Иркутске. Более 2 тысяч человек, если мне не изменяет память, сдали нормы ГТО за прошедшие 2 года. Нам есть чем гордиться в плане наших спортивных традиций прошлых лет, и самое главное, что мы сегодня доказываем свою возможность принимать, в том числе, международные соревнования.

Иркутск — город спортивный. Только за последние время в областном центре приняли 4 события мирового масштаба. А этим летом в столице региона был дан старт Международным гонкам «Шелковый путь» и состязаниям на аквабайках «БайкалДжетФест». И это далеко не предел.