Декадная норма осадков за одну ночь выпала в Приангарье

Обильный снегопад сегодня сковал все дороги. Тысячи человек опоздали на работу и учебу. На федеральных трассах временно перекрывали движение. Осадки в первый зимний день стали причиной коллапса.

Декадная норма осадков за одну ночь — 8 миллиметров, высота снежного покрова уже 18 сантиметров. В Иркутской области календарная зима уверенно заявила о своем долгосрочном визите. На федеральных трассах круглосуточно работали 140 единиц техники. Движение по автодороге «Байкал» для большегрузов пришлось перекрыть с 30 по 100 километр, сейчас магистраль работает в штатном режиме. В самом областном центре на дорогах с ночи работали спецмашины. Всего 110 единиц. В первую очередь, убирали снег с главных улиц, до семи утра.

Андрей ПОНОМАРЕВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР МУП «ИРКУТСКАВТОДОР»: Затем мы, конечно, прекратили, потому что основной поток транспорта, люди едут на работу, у нас пересменок. И после 10 часов у нас опять техника вышла на дороги, сейчас производится очистка улиц. За прошедшую ночь было высыпано порядка 1300 тонн песко-соляной смеси, обработаны тротуары. Все работают в круглосуточном режиме, вся техника, которая имеется, она вся на линии.

Снегопад, по прогнозам синоптиков, продолжится по области всю ближайшую ночь, а после его интенсивность пойдет на спад. Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и по возможности отложить дальние поездки.

Юлия ЯНЬКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИРКУТСКОГО ГИДРОМЕТЦЕНТРА: У нас от шести миллиметров считается уже сильный снег, и достаточно большую территорию охватили эти осадки. От самого северо-запада, от Чунского района и до Иркутского района.

В целом же, говорят метеорологи, декабрь будет контрастным. Первая декада порадует высокими температурами: ночью -13, -18 градусов, днем до -8. А вот дальше нас ждет похолодание: -25, -30, на севере и вовсе до -40 градусов. О погоде в новогоднюю ночь пока говорить рано. История метеонаблюдений свидетельствует, что ночь с 31 на 1 может быть очень морозной, как, например, в 1893, когда было -43, так и непривычно теплой — в 1977-м в Иркутске термометры показывали всего -1.