Деятельность подпольного завода по производству контрафактного алкоголя пресекли сотрудники полиции под Иркутском

Деятельность подпольного завода по производству контрафактного алкоголя пресекли сотрудники полиции под Иркутском30.05.18
Группа злоумышленников из 7 человек открыла цех в поселке Смоленщина.
Во время обысков там было обнаружено 6 тонн фальсифицированной жидкости, 130 тысяч пустых бутылок, почти два мешка поддельных акцизных марок. Образцы спиртосодержащей продукции направлены в лабораторию. В отношении пятерых подозреваемых, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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