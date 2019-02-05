Деятельность Иркутской областной филармонии обсудили на комиссии по контрольной деятельности Заксобрания области

Так, отметили, что в документах не отражен доход филармонии от проведенного в январе 2018 года концерта в Австрии. Но в силу федерального законодательства автономные учреждения вправе осуществлять деятельность, приносящую доходы, и они не должны поступать в бюджет области. Более того, вопрос с поступлением денег от австрийской стороны уже урегулировали до заседания комиссии. Тем временем филармония укомплектована всего на 80 процентов. Не хватает кадров. Рабочие места не заняты только на первый взгляд. Значительная часть музыкантов работает на четверть или половину ставки, совмещая деятельность с работой в других учреждениях. Сокращение ставок приведет к уменьшению исполнителей в филармонии, а ликвидация надбавки «За работу в губернаторском симфоническом оркестре» будет означать потерю высококлассных музыкантов. Большое количество артистов в оркестре необходимо, чтобы играть сложные произведения классической музыки. Уменьшение штата приведет к понижению класса исполняемых произведений, оркестру придется играть более простые произведения, что не интересно высококлассным исполнителям. Это будет означать разрушение оркестра.