Дефицита продуктов в Иркутской области не прогнозируют

Несмотря на все меры предосторожности, в Иркутске, да и по всей стране люди массово скупают крупу, туалетную бумагу и другие продукты первой необходимости. Резкий ажиотаж вызван страхом перед коронавирусом. Насколько вырос спрос и стоит ли опасаться дефицита продуктов, расскажем в следующем материале.

Это видео стало вирусным в интернете. В австралийском магазине покупатели «схлестнулись» за последний рулон туалетной бумаги. Дошло до драки. А вот кадры из Иркутска. В середине рабочего дня таких очередей в гипермаркете не было давно. Причем товары в корзинах, как правило, одни и те же. В сети появляется все больше шуточных видео и фото о том, как люди готовятся переждать карантин.

А это оптовые рынки. Здесь самый большой ажиотаж. Цены здесь обычно ниже, и люди скупают товары первой необходимости: крупу, консервы, предметы личной гигиены.

Семен КОСТИКОВ, ПРОДАВЕЦ: Соль, сахар, крупы, гречка, рис. Все подряд. Геркулес, тушенки берут много. Весь рис у нас купили круглый. Вообще не осталось. Гречки нет вообще, все раскупили. Геркулес весь тоже.

Причина покупательского бума известна. Коронавирус шагает по планете. Люди переживают: из-за пандемии могут ввести долгий карантин, поэтому нужно запасаться продуктами. Но подобные опасения поддерживают не все.

— Думаю, это искусственно все. Паниковать не надо. — Я спокойно к этому отношусь. Просто мне сейчас нужно, мы не местные, приобрести сгущенного молока, например. — Бесполезная работа — лишние брать продукты. Они ничего нам не дадут, потому что коронавирус от этого не пройдет, если даже он надолго. А продукты что, чтобы они портились?

Продавцы говорят: за несколько суток спрос на товары вырос примерно в 6 раз. И это не предел. Тем не менее, массовые скупки пока не повлияли на цены.

Алексей ДУНАЕВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: Спортсмены, допустим, на команду покупают, на всех людей. Семьи приезжают, на весь дом покупают. Мы стараемся на этом не зарабатывать. Цены такие же держим. Потому что понятно, что люди у нас много денег не имеют. Сахар подорожал, но это, я думаю, в связи с долларом. А остальные товары все на месте стоят.

Даже при таком спросе торговые сети не ожидают дефицита товаров. Сейчас у магазинов нет проблем ни с запасами, ни с доставкой продуктов. А если на полке недостаточно товара, то уже на следующий день ее пополнят новой поставкой со склада. Поэтому оснований для панических закупок нет.

С чем связано увеличение спроса на продукты первой необходимости? По словам психологов, во всем виноват страх перед неизвестным. Люди ожидают худшего и закупаются продовольствием, чтобы хоть как-то себя успокоить. Мы же рекомендуем брать продукты в меру и не поддаваться эмоциям. Ведь самый опасный враг — это паника, а не голод.



