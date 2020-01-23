Cтал известен календарь игр чемпионата мира среди команд группы «Б»

6 матчей за 6 дней. Сегодня стал известен календарь игр чемпионата мира среди команд группы «Б». Турнир начнется в воскресенье, 1 марта, в 8.30 одновременно на стадионах «Рекорд» и шелеховском «Строителе». На лед выйдут команды Чехии и Украины, Великобритании и Японии, соответственно. В 9.00 стартовый свисток прозвучит на «Труде» для Нидерландов и Венгрии. Напомним, в турнире участвуют 12 сборных. Кроме выше названных, это еще дружины из Монголии, Словакии, Латвии, Китая, Швейцарии и Сомали. Все матчи в группах и четвертьфиналах будут проходить в формате 2 тайма по 30 минут. Полуфиналы, игра за бронзу и финал в обычном варианте: 2 тайма по 45 минут. Главная встреча состоится в пятницу, 6 марта, на стадионе «Труд». В случае если погодные условия будут плохими, ее перенесут на «Рекорд».