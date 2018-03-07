Cоревнования по подледному лову «Братская рыбалка»

10 килограммов рыбы за несколько часов поймали участники соревнований. Они прошли в несколько этапов, победители получили ценные призы.

На льду Братского водохранилища — четыре сотни человек. Это общегородская подледная рыбалка на призы мэра города. Не напугал ни мороз, ни ветер. Это потому что на календаре — весна, а в душе — азарт.

Виктор Хмельницкий, житель г. Братска: Настроение бодрое, всей семьей пришел. Вот племянник мой, внук. Участвовать будем во всех номинациях, где все, там и мы.

Виктор Хмельницкий здесь самый опытный участник. Рыбаку 71 год. А самые юные — на 68 лет его младше. Вот трехлетний Ваня Сапельцев. Пока родители бурят лунки, он по-мужски хладнокровно ждет улова.

Но идут не столько за призами, сколько за компанией. Для братчан подледная рыбалка — это и спорт, и развлечение. При чем всесезонное. Зимой, конечно, есть свои особенности.

Светлана Тибатина, жительница г. Братска: Не тяжело. Единственное, зимой у меня мерзнут руки. А вообще, конечно, отдыхаешь, расслабляешься, получаешь удовольствие какое-то непонятное.

Что удивительно, братскую рыбу не распугали ни полтысячи человек народу, ни громкая музыка. Участники за несколько часов выловили 10 килограммов ершей, пескарей и окуней. Самая маленькая рыбка — всего восемь граммов, самая большая — почти 200. Измерения улова проводят в специальной теплой палатке. А в это время на улице мэр города варит уху — из только что пойманной рыбы. Братскую рыбалку решено сделать городской традицией.

Соревнования заканчиваются, но рыбалка остается — лед на Братском водохранилище сойдет еще не скоро. А значит, в ближайшие несколько недель участники обязательно встретятся вновь — чтобы попытать удачу. Пусть не ради призов, но ради хорошего улова.