Что думают иркутяне об информационной атаке на губернатора

Сто сюжетов за две недели. Информационная атака на губернатора Иркутской области продолжатся на федеральных каналах. Тем временем, мы решили спросить у иркутян и гостей города, как они относятся к таким сюжетам?

— Ну, я смотрю телевидение. Но жители Тулуна действительно страдают, это меня очень беспокоит. Глава области должен этот вопрос решать. И правительство.

— Нужно иметь свое мнение по этому вопросу, конечно. Надо читать информацию из разных источников и анализировать, сравнивать.

— Негатива всегда на всех хватает. И на хорошего, и на плохого. Но я считаю, что предыдущие нам и того не сделали, что этот губернатор.

— Часть критики губернатора попросту из-за того, что он не в той партии состоит и не ту партию возглавляет.

— Ну, я думаю, его просто хотят убрать как коммуниста. Поставить своего.

— Я слушаю, но я не придаю значения этому. Всегда виновников ищут со стороны.

— Сейчас все всех ругают. Путина ругают, всех ругают. Но, тем не менее, страна живет. И я считаю, если сравнивать с другими странами, живет неплохо.