Четверть потребителей уже подключена к теплоснабжению в Иркутске

С этой недели в городе стартовал отопительный сезон. Короткое лето — на ТЭЦ один из самых напряженных периодов. За теплое время нужно успеть выполнить ремонт и привести в порядок все оборудование, чтобы свести к минимуму риски аварий зимой. Как прошли эти мероприятия и как выстроена работа внутри большой системы? Наша съемочная группа отправилась на закрытый режимный объект.

Вот так выглядит уголь, с помощью которого ТЭЦ зимой согреет социальные объекты и дома иркутян. Бурый уголь поступает на станцию в отопительный период ежедневно. Составы приходят со станции «Кая». Дальше после разгрузки уголь по ленточному конвейеру поступает на склад. Кстати, на станции всегда имеется неприкосновенный запас, в случае перебоев с поставками его должно хватить на несколько недель. Для того чтобы черное золото быстрее сгорало, его превращают в пыль. И вода в котлах нагревается до сверхвысоких необходимых температур. Сердце Ново-Иркутской ТЭЦ — котельный цех. Его высота равна высоте девятиэтажного дома. Здесь вода нагревается до 560 градусов с давлением 140 атмосфер. И превращается в перегретый пар.

Две главные функции Ново-Иркутской ТЭЦ, которая входит в En+group, — это выработка электроэнергии и обеспечение теплом областного центра. На электростанции установлено 8 котлоагрегатов суммарной производительностью 4 тысячи тонн пара в час. Горячая вода со станции выходит с различными температурами. Например, сейчас она около 70 градусов, а зимой, когда на улице стоят морозы под -40, может достигать и температуры в 150 градусов Цельсия. В последние годы в Иркутске много строят, но обеспечивать всех теплом удается прежним количеством мощностей. Работы по поиску тепловых потерь ведут постоянно, как и работы, связанные с модернизацией и ремонтом оборудования.

Александр КРОВУШКИН, ДИРЕКТОР НОВО-ИРКУТСКОЙ ТЭЦ (входит в En+ Group ): За летнюю кампанию мы заменили достаточно приличное количество трубопроводов сетевой воды — наружные сети. Отремонтировали несколько котлоагрегатов, отремонтировали капитальным ремонтом один котлоагрегат. Выполнили большой объем работ по реконструкции и готовы к началу отопительного сезона.

От ТЭЦ отходит 4 магистрали тепловых сетей. Три снабжают Иркутск, одна идет в Маркова. Всего в обслуживании 564 километра сетей. Трубы проходят по всему городу и даже через Ангару. Население Иркутска почти 700 тысяч человек, поэтому отопительный сезон – большая ответственность для теплоснабжающей организации.

Владимир ЯНЫШЕВСКИЙ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР УЧАСТКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НОВО-ИРКУТСКОЙ ТЭЦ (входит в En+ Group ): В этом году у нас по планам было отремонтировано 22 участка тепловых сетей. Мы в настоящий момент отремонтировали 19. Три дорабатываем, потому что там увеличился объем работ. Все наши работы подразумевают вскрытие тепловой сети, и это разрушение благоустройства, которое мы сами и восстанавливаем.

За лето на перевооружение сетей потратили 152 миллиона рублей. На 19 участках уже провели работы, осталось закончить еще на трех. Все работы завершат к октябрю.