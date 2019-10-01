Чемпионат страны «Байкал-Энергия» начнет домашним матчем с «Уральским Трубником»

Его долго ждали, и вот он появился. На сайте федерации хоккея с мячом России опубликовали календарь предстоящего чемпионата страны. Главный турнир года «Байкал-Энергия» начнет 5 ноября домашним матчем с «Уральским Трубником». Затем предстоят еще три встречи на родном льду: с «Енисеем», «Родиной» и «Стартом». 8, 11 и 14 ноября, соответственно. Кстати, именно с нижегородской командой иркутяне закончат регулярный чемпионат 27 февраля. Потом начнутся игры плей-офф. Интересный факт: из 13 домашних игр только две пройдут в выходные дни. Прокомментировать календарь мы попросили главного тренера «Байкал-Энергии» Андрея Рушкина.

Андрей РУШКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: Он мне достаточно понравился. У нас нет никаких таких больших разрывов между играми. Достаточно ритмичный календарь. В общем, я всем доволен. — Много домашних матчей в будни. Как вам такое? — Мне, если честно, больше нравится играть вечером. Поэтому я считаю, что это достаточно хорошо, и народ после работы будет приходить, смотреть и болеть за нас.

Доволен ли главный тренер игрой своих подопечных перед началом сезона, что думает о критике болельщиков в интернете, как ему строящийся ледовый дворец и сбреет ли Андрей Рушкин свою легендарную бороду? Ответы на эти и другие интересные вопросы смотрите 8 октября в 19.10 на телеканале АИСТ в программе «Разговор о главном».