Чемпионат Сибири по шахматам среди бойцов национальной гвардии стартовал в Иркутске

Такими их видеть непривычно. Бойцы войск национальной гвардии России со всей Сибири приехали в Иркутск на ежегодный чемпионат Сибирского федерального округа по шахматам. 60 человек, 20 команд и 2 дня на то, чтобы определить лучших. Все участники прошли предварительный отбор в своих территориальных управлениях. Чемпионат проводят по швейцарской системе: 11 туров с использованием электронных часов, каждому участнику дают 10 минут. Победителей определяют по наибольшему количеству набранных очков.

Максим ТРУШИН, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПОЛКА по ОХРАНЕ ВАЖНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕКТА РОСГВАРДИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это развитие всесторонней подготовки. Не только физической, но и умственной. Это для многих военнослужащих полезно. Я езжу ежегодно, наша бригада первое место занимает благодаря общим стараниям.

Валерий ГУТАЕВ, НАЧАЛЬНИК ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ и СПОРТА УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

В общем зачете команды делятся на три подгруппы в зависимости от типа, численности подразделения. Также есть личный зачет для каждого участника. Призеры соревнований отправятся на чемпионат России защищать честь Сибири.