Чемпионат по плаванию, посвященный Дню образования Росгвардии, прошел в Иркутске

Они не только охраняют порядок, но и отлично плавают. Сегодня прошел чемпионат по плаванию, посвященный Дню образования Росгвардии. Помимо сотрудников нескольких подразделений впервые в соревнованиях участвовали журналисты. Для акул пера состоялся отдельный заплыв.

В бассейне я не плавал более семи лет, но когда меня позвали поучаствовать в заплыве для журналистов, я охотно согласился. Ведь сегодня против меня будет плыть не Майкл Фелпс, а коллега из другой телекомпании. Что ж, как показала практика, шапку и очки я надевать не разучился, дело за малым…

Как правильно нырять, я не вспомнил. Но старт не показатель, впереди еще вся дистанция. Температура воды в бассейне оказалась на удивление высокой. Плывем дальше. Этот вид спорта похож на езду на велосипеде. Навык, приобретенный в детстве, у меня все-таки остался. Да и конкуренция в «Медийном заплыве» получилась невысокая. У меня всего один соперник, следить за которым я, естественно, не успевал.

Удивил я не только зрителей, но и самого себя. Если в детстве на соревнованиях по плаванию я приплывал предпоследним, то сегодня… предпоследним. Но первым из двух. Тем не менее, это приятная победа.

А вот в «Медийном заплыве» среди дам конкуренция была гораздо выше. Соревновались шесть девушек. Особенно отличилась наша коллега Светлана Карань. У нее три награды за разные заплывы.

Светлана КАРАНЬ, НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Все журналисты и сотрудники пресс-служб, безусловно, друг с другом взаимодействуют. А сегодня мы взаимодействовали на плавательных дорожках. Показали, что мы не только творческие люди, но и немножко спортсмены.

И все же главными героями спортивного праздника стали бойцы Росгвардии. Военнообязанные состязались два дня в четырех заплывах разными стилями. А еще отдельно соревновались подразделения. Лучшими стали сотрудники вневедомственной охраны. Но времени на отдых у них нет, бойцы уже начинают готовиться к чемпионату Сибирского федерального округа.