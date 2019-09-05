Чемпионат по конному спорту проходит в Иркутске

Спорт, где слава делится поровну на двоих. В Иркутске проходит ежегодный чемпионат по конному спорту. На турнире собрались представители из 11 клубов региона.

Полина Стройлова занимается верховой ездой уже 6 лет. На первенство Иркутской области по конному спорту она приехала из Братска. Сейчас юная наездница готовится к одному из самых сложных этапов соревнований – конкуру на «стиль всадника». Участникам необходимо преодолеть все препятствия на поле. Высота барьеров – 100 сантиметров.

В конном спорте важно найти общий язык с лошадью. Жеребец по кличке Билл Гейтс везет Полину только второй раз. Однако за время прохождения маршрута успел подружиться с наездницей. Не ослушался ни разу. По итогу – высшие баллы за ровный галоп и послушание лошади.

Полина СТРОЙЛОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ: На этой лошади я совсем недавно. В том году только сидела, и в этом году только первый раз на старт. Самое сложное на прохождении маршрута – это, наверное, подвести лошадь правильно к препятствию и отойти. Он меня выручал. На протяжении всего маршрута. Считал сам, подходил правильно.

Со стороны выглядит так, будто наездник просто сидит. Однако в этот момент у него работают практически все группы мышц. На соревнованиях по конкуру спортсмены сами выбирают высоту барьеров – 80, 100 или 120 сантиметров. Трудностей добавляет погода, даже небольшой дождь значительно усложняет задачу.

Ирина ЯРОСЛАВЦЕВА, ТРЕНЕР: Чем выше, тем сложнее. Но на любом маршруте нужно быть собранным и ехать до конца, не расслабляться, на последнем барьере особенно. Оценивается посадка всадника, управление лошадью, то есть послушание лошади. Лошадь должна двигаться с определенной скоростью и по определенным дугам.

Открытый чемпионат и первенство Иркутской области по олимпийским дисциплинам конного спорта – выездке и конкуру – проходят ежегодно в конце скакового сезона. По словам организаторов, с каждым разом результаты участников растут.

Анастасия ТИХОМИРОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ: То, что это конец сезона, — всадники на молодых лошадях, дети, юноши, они уже набрались опыта, и они уже могут преодолевать более сложные связки. Сегодня был достаточно сложный маршрут. Вроде бы он очень легко лег на картинке, когда мы его ставили, но по факту, когда спортсмены поехали, проблем достаточно много возникло. Но, с другой стороны, сложность маршрута оправдывает и точку финальную в сезоне.

В этом году на чемпионат области приехали более 40 представителей из 11 конных клубов Иркутска, Братска, Улан-Удэ и Иркутского района. Соревнования продлятся до 7 сентября.