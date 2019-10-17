Чемпионат области по карате прошел Иркутске

В Иркутске определили лучших каратистов региона. Чемпионат Иркутской области по карате прошел во дворце спорта «Труд».

Уже в 12 раз здесь встретились лучшие каратисты Иркутской области в разных возрастных категориях. Поединки на выбывание. Николай Кожевников неоднократно выступал на этом турнире. В этот раз он представляет наш город на областных соревнованиях сразу в двух программах: като и кумитэ. Сегодня Николай не ставит перед собой больших целей, но выступить нужно достойно. Тем более при такой поддержке.

Николай КОЖЕВНИКОВ, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КАРАТЕ-2019: Действительно раньше была цель получить черный пояс, но потом как-то ушло это желание, теперь цели такой нет. В като я буду биться за третье место, а в кумитэ у меня всего один противник, и я уверен, что я его выиграю.

Соревнования хоть и областные, но здесь также представлены другие регионы — Забайкалье и Республика Бурятия. Помимо индивидуальных поединков, также состоятся командные соревнования. Турнир станет отборочным сразу на несколько соревнований.

Сергей ВОЛОХОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КАРАТЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Среди взрослых, а это 18 лет и старше, это будет отбор на чемпионат России, который пройдет в ноябре в городе Казани. Среди юниоров это отбор на всероссийские соревнования «Надежды России», которые будут проходить в декабре в городе Сочи. Там будет отбор на первенство Европы.

Через год на Олимпийских играх в Токио карате впервые войдет в официальную программу. Так что, возможно, кто-то из сегодняшних чемпионов Иркутской области представит наш регион на главных соревнованиях четырехлетия.