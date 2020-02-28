Чемпионат мира по бенди: главные задачи – безопасность и комфорт

Полторы тысячи парковочных мест обустроят в районе ледовой арены «Байкал» в Иркутске. Областной центр готовится к проведению чемпионата мира по хоккею с мясом. Одна из главных задач — обеспечить безопасность болельщиков и достойный уровень организации матчей.

Проектная вместимость ледовой арены «Байкал» до 6 тысяч человек. Работа транспорта и наличие парковок в дни проведения чемпионата мира по бенди в Иркутске — одни из важных вопросов. Для удобства болельщиков из Черемхова, Ангарска запустят специальную электричку до станции Академической. Из каждого района областного центра будут курсировать шатлы с интервалом 5-7 минут.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ, ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР г. ИРКУТСКА: По этим основным маршрутам уже выполняется санитарная обрезка деревьев, ремонт всего уличного полотна, расчистка фасадов от информационного мусора, рекламы, по необходимости будет проведен ямочный ремонт.

Про парковки. В радиусе 600 метров в районе ледовой арены «Байкал» предусмотрели около полутора тысяч мест. Спикер думы Иркутска Дмитрий Ружников акцентирует: задача не только обеспечить высокий уровень проведения чемпионата мира по хоккею с мячом, но и сделать это так, чтобы город не встал в пробках, чтобы жители не испытывали неудобств в дни матчей. А команды, которые приедут, остались довольны.

Дмитрий РУЖНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Мы к этому стремимся, и будет депутатским корпусом для этого делаться все возможное. Сегодня уже много предложений, но и много вопросов: как будет реализована та или иная позиция. Конечно, большой вопрос вызывают пробки, которые во время игр могут быть. И большой спектр вопросов по дворовому пространству Академгородка, который непосредственно находится рядом со дворцом спорта «Байкал».

По итогам обсуждения городские парламентарии предложили обратиться, в том числе, в ГИБДД и проработать более детально эту тему. А сам вопрос будут держать на контроле.