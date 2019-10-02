Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по плаванию пройдут в Иркутске

Почти 450 пловцов приедут в Иркутск на чемпионат и первенство Сибирского федерального округа. Масштабные соревнования пройдут с 8 по 11 октября в водноспортивном комплексе «Солнечный». Команда Иркутской области стала одной из самых многочисленных — 80 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска. В том числе, Наталья Можина и Илья Куликов — наши сильнейшие представители. В программе турнира заплывы на различные дистанции вольным стилем, брассом, на спине, комплексным плаванием, баттерфляем, а также эстафеты. Конкуренцию ожидают высокую, ведь соревнования — отборочные на чемпионат России.