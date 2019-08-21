Чемпионат и первенство Иркутской области по теннису пройдут в Иркутске в конце августа

В чемпионате примут участие мужчины и женщины в одиночном разряде. Турнир пройдет уже в эти выходные, регистрация и жеребьевка — в пятницу. Первенство примет младших участников с 26 по 30 августа. Юноши и девушки будут бороться за победу в двух возрастных категориях: 13 лет и младше, а также 17-14 лет. При большом количестве участников организуют отборочный этап. Все вопросы организаторам можно задать по телефонам 950-480, 8-9148-92-26-70.