Цены на медицинские маски в иркутских аптеках нормализуются в ближайшее время

Цены на медицинские маски в иркутских аптеках нормализуются в ближайшее время

13.02.20

Об этом на пресс-конференции заявил руководитель регионального управления ФАС Александр Кулиш. Сегодня ведомство подвело итоги работы за 2019-й. Также глава УФАС отметил снижение конкуренции на рынках Приангарья. И заявил о том, что сейчас идет работа по борьбе с необоснованным ростом цен.

 

Александр КУЛИШ, РУКОВОДИТЕЛЬ ИРКУТСКОГО УФАС РОССИИ:

Сейчас границы закрыты, поэтому прогнозируем, что объемы медицинских масок восстановятся, а также восстановится ценовая ситуация.

 

Также глава ведомства отметил резкий рост антимонопольных нарушений в Иркутской области. По их количеству наш регион занимает одно из первых мест по всей стране.

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