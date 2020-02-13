Цены на медицинские маски в иркутских аптеках нормализуются в ближайшее время

Об этом на пресс-конференции заявил руководитель регионального управления ФАС Александр Кулиш. Сегодня ведомство подвело итоги работы за 2019-й. Также глава УФАС отметил снижение конкуренции на рынках Приангарья. И заявил о том, что сейчас идет работа по борьбе с необоснованным ростом цен.

Александр КУЛИШ, РУКОВОДИТЕЛЬ ИРКУТСКОГО УФАС РОССИИ: Сейчас границы закрыты, поэтому прогнозируем, что объемы медицинских масок восстановятся, а также восстановится ценовая ситуация.

Также глава ведомства отметил резкий рост антимонопольных нарушений в Иркутской области. По их количеству наш регион занимает одно из первых мест по всей стране.