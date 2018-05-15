Центр отдыха «Пекин» закрыли за нарушение требований пожарной безопасности
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Центр отдыха «Пекин» закрыли за нарушение требований пожарной безопасности

15.05.18

Сегодня судебные приставы ограничили вход посетителей для обеспечения безопасности работников и постояльцев центра.

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность «Пекина» приостановлена до устранения нарушений. Собственнику предоставили возможность выселить более 500 человек. Сейчас вход в здание доступен только для обслуживающего персонала, охраны, контролирующих и правоохранительных органов.

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