Центр отдыха «Пекин» закрыли за нарушение требований пожарной безопасности

Сегодня судебные приставы ограничили вход посетителей для обеспечения безопасности работников и постояльцев центра.

Деятельность «Пекина» приостановлена до устранения нарушений. Собственнику предоставили возможность выселить более 500 человек. Сейчас вход в здание доступен только для обслуживающего персонала, охраны, контролирующих и правоохранительных органов.