Центр отдыха «Пекин» закрыли за нарушение требований пожарной безопасности

Центр отдыха «Пекин» закрыли за нарушение требований пожарной безопасности15.05.18
Сегодня судебные приставы ограничили вход посетителей для обеспечения безопасности работников и постояльцев центра.
Деятельность «Пекина» приостановлена до устранения нарушений. Собственнику предоставили возможность выселить более 500 человек. Сейчас вход в здание доступен только для обслуживающего персонала, охраны, контролирующих и правоохранительных органов.
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