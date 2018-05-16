Бывший сотрудник областной телекомпании «АИСТ» Александр Ивченко принимает участие в международном фестивале «Лукоморье»

Журналист с 15 летним стажем из бревен творит мифических героев и скульптуры животных.

15 лет работы на телевидении, пять из них на «Аисте», вылились в создание авторского блога на ютюбе. «Дыр-дыр» канал о любимом деле . Александр Ивченко теперь скульптор, микрофон сменил на бензопилу и теперь свои мысли выплескивает не в эфир, а на дерево.

Александр ИВЧЕНКО, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ «ЛУКОМОРЬЕ» (г. ВОРОНЕЖ):

Мне хочется заставить дерево жить. Двигаться, будить какие-то эмоции в людях — смех или слезы. Иногда это у меня получается. Это очень увлекательный процесс. к нему можно подходить разными путями. каждая фигура, это поставленная задача, которую ты решаешь или не решаешь. Дерево — великая вещь. Если оно тебя подпускает к себе, то отходить от него — преступление.

В творческой биографии Александра Ивченко множество наград не только российских но и зарубежных конкурсов. Очередной победы скульптор ждет и от международного фестиваля «Лукоморье». Поддержать бывшего коллегу приехал генеральный директор телекомпании «Аист» Амгалан Базархандаев и его заместитель по программному вещанию Светлана Гутентог. Под их началом в двухтысячных Александр начинал карьеру журналиста. В свободное время от работы писал повести и рассказы. Теперь его герои осязаемы.

Анастасия ЦЫГАНКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ ПРОГРАММЫ НОВОСТЕЙ «СЕЙ ЧАС»: В этом году темой фестиваля стала — любовь. Например по лицу этой девочки видно, что у нее любовь — безответная.

И это понятно. Сердце ее избранника отдано другой. Но все равно — финалом композиции станет купидон, который взлетит над парой. Только на создание посланника любви у скульптора ушло почти два часа. Александр Ивченко работает в паре с Леонидом Киселевым. К слову, тоже бывшим нашим сотрудником.

Леонид КИСЕЛЕВ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ «ЛУКОМОРЬЕ»: С деревом я знаком постольку по скольку. А вот последние два года, насмотревшись на Александра начал пилить. Он побольше меня занимается . Так сказать за товарищем, за другом.

Итоги фестиваля подведут 19го мая. Из 32 команд, среди которых представители Мексики, Японии, Дании, Ирана, Бельгии выберут лучшую. После Александр улетит домой в Воронеж, где ждет семья. Но обещает вновь вернуться на малую родину в столицу Восточной Сибири уже в августе — на открытый чемпионат по карвингу.