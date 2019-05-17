Ботанический сад ИГУ превратился в цветущий райский

Ханами по-иркутски. Май в этом году хоть и выдался прохладным, а все равно радует пышным цветением. Для многих ценителей природной красоты это любимая пора: можно наслаждаться видом и ароматом черемухи, яблонь и груш. А вот наша съемочная группа знает, где в Иркутске сейчас цветут миндаль, абрикос и слива.

Раз в год Иркутский ботанический сад превращается в настоящий райский: здесь разом цветут десятки видов растений, привезенных из разных уголков планеты. В воздухе стоит невероятный аромат. Самое время прийти и насладиться им прямо здесь, посреди большого города.

Растения будто празднуют, что пережили зиму. Морозную и, казалось, бесконечную. А теперь о снеге напоминают лишь белоснежные шапки нежнейших лепестков. Самым первым здесь зацветает миндаль «Ледебура». Это розовое облако сводит с ума посетителей ботанического сада своим медовым ароматом. А после цветение начинает ее величество сакура. В Японии традиция любования этими яркими ветвями называется ханами. Зрелище действительно завораживающее: сакура цветет щедро — она вся усыпана бутонами. Распустились цветы черемухи, груши, вишни, абрикоса, сливы. Конечно, многие растения не приспособлены к суровой сибирской зиме. Поэтому к холодам их тщательно готовят.

Сергей КАЛЮЖНЫЙ, БИОЛОГ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИГУ: Самое простое, что мы делаем, — это влагозарядковый полив, то есть с осени мы проливаем сильно землю, чтобы корни были во влажности. Потому что весной, вот раньше апрель у нас уже было 25-30 градусов, то есть корни замерзшие, а верх не может получать воду и высыхает. Мы привозим очень много растений, и мне, конечно, интересно посмотреть, что как просыпается, что как перезимовало в этом году. Это, конечно, самая интересная пора — весна.

Из-за холодной весны общее цветение началось на неделю-полторы позже обычного. Традиционно отстает от всех яблоня, она только набирает цвет. Прямо сейчас в ботаническом саду ИГУ свое прекраснейшее время переживают около 60 видов растений. И есть всего несколько дней, чтобы поймать этот неуловимый миг, когда торжествует жизнь.