Большой цветущий сад начинают засаживать под Иркутском

16.05.19

Там будут не только плодово-ягодные деревья, но и большая зона для отдыха детей и взрослых. Сегодня на месте посадили первые кустарники.

 

160 слив сегодня обрели прописку в поле под селом Хомутово. И полем оно кажется только пока. Уже в этом году территория должна превратиться в плодово-ягодный сад. Кстати, озеленение проводят не только под Иркутском, всероссийские дни посадки деревьев сейчас проходят по всей стране. Среди тех, кто сегодня принял участие в этом событии, депутаты Законодательного собрания и спикер парламента Сергей Сокол.

 

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Этот день для нас не просто событие для галочки. Если каждая семья выйдет и посадит во всех городах и селах, в которых будет проходить эта акция, мне кажется, нам в области будет только польза. Приходите, хорошо можно провести время. Это все несложно, но очень приятно.

 

За это лето здесь должны появиться 1700 кустарников. Это слива, алыча, яблоня, груша, а также малина и крыжовник. Кроме того, на территории сада разместится большая парковая территория с детской площадкой, местом для катка и другими зонами для активных прогулок.

 

Владимир КАТАЕВ, ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ:

Проект уже готов, он у меня в руках. Будем рассматривать в ближайшее время. Конные прогулки, велодорожки и так далее, и так далее. Это все для подрастающего поколения. Мы преследуем цель воспитания подрастающего поколения, молодежи. Привлечение молодых со школ, садиков. Привитие любви к нашей родной природе.

 

Все саженцы районированные, то есть приспособленные даже к суровым сибирским условиям. Посадка деревьев продолжится до середины лета. Внести свою лепту в общее дело может каждый желающий.

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