Больше половины россиян надеются на лучшее в 2020 году

Таковы результаты опроса «Левада-центра». Из 1600 респондентов лишь 4% уверены, что новый год будет хуже, чем старый. Напряженного в экономическом и политическом плане 2020-го ожидают больше половины опрошенных. Почти две трети ждут громких коррупционных скандалов, отставок министров и массовых протестов. Пятая часть населения опасается вооруженных конфликтов. Половина жителей России считают, что в стране будет экономический кризис. А каким 2020 год видят иркутяне? Мы спросили у них сегодня.

— Будет мир во всем мире, III Мировая война не начнется, и у всех будет здоровье.

— Во-первых, чтобы все было хорошо у моих детей, у моих внуков, всех, кто меня окружает. И чтобы был мир на земле. Чтобы люди были счастливы в этом году.

— Во-первых, что у нас будет выбран губернатор и переизберут мэра.

— Меня не устраивает наше правительство. Не выше, не ниже, нигде, не в нашем городе. И хотелось бы, конечно, чтобы больше думали о людях, чем о себе.

— Я, наверное, побольше путешествий жду в 2020 году. И смены обстановки вокруг себя. И новых знакомств и друзей.

— Да хорошего всего ждем, как всегда. Что начнется, то и ждем. Чтобы было мирно, чтобы не было напряженности, на Украине подуспокоилось, чтобы мы жили лучше.

— Чтобы было здоровье и благополучие у нас в России. Чтобы никакой войны не было, а то страшно.

— Хорошего настроения.

— Я хочу закрыть свою ипотеку и свои кредиты. А для этого мне нужно повысить зарплату.

— Дом хочу достроить, ожидаю сдачи. Ну и новоселье.

— Успехов, достижений, радости. Для России, я думаю, улучшение материальных благ для всех граждан, в особенности нашего региона.