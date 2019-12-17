Более тысячи хвойных деревьев обработают специальным химическим составом в Иркутске

Сберечь от вырубки! Более тысячи хвойных деревьев обработают в преддверии новогодних праздников специальным химическим составом в Иркутске. Это значительно больше, чем в прошлом году. Тогда пихт и сосен, которые участвовали в операции «Ель», было чуть больше 700. На сегодня больше половины деревьев уже опрыскали органическими веществами. Как отмечают специалисты, этот состав длительное время не смывается, но при этом безвреден для окружающей среды, людей и животных. А вот если сосну или пихту срубить и принести домой, то радость новогоднего праздника явно будет омрачена.

Алена КИРСАНОВА, СПЕЦИАЛИСТ МКУ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»: Если обработанных хвойных красавец переместить в теплое помещение, вместо приятного хвойного запаха вы получите неприятных химический запах, который невозможно вывести в течение нескольких недель.