Более тысячи человек уже подали заявление на получение звания ветерана труда Иркутской области

Региональный закон вступил в силу с 1 января 2019. У кого ещё в новом году изменится жизнь?

Первый рабочий день, а в региональном отделении пенсионного фонда многолюдно. Так называемая пенсионная реформа вступила в силу вместе с началом нового года. Это наряду с повышением налога на добавленную стоимость стало одним из самых волнительных ожиданий 2019-го. Теперь официально возраст выхода на пенсию для женщин — 60 лет, для мужчин — 65. Правда, к этим значениям ведомство будет приходить поэтапно в течение 10 лет. У сотрудников отделения добавилось работы: в стране появляется новая категория граждан, так называемых предпенсионеров, их нужно оформить, а еще учесть все нюансы, указанные в новом законе.

Татьяна СУЛОЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА по ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ со СМИ и РАБОТЕ с ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ и СТРАХОВАТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Новым законом введены и новые основания для досрочного выхода на пенсию. Если ранее на нее претендовали только женщины, родившие пять детей, они могли выйти на пенсию в 50 лет, для них ничего не изменилось. То теперь появились льготы для женщин, родивших трех или четырех детей. То есть они смогут выйти раньше на три или четрые года соотвественно. Так же на льготы смогут претендовать люди с большим трудовым стажем.



А еще пенсии будут проиндексированы на 7,5%. В Приангарье это коснется почти полумиллиона человек. А вот сколько жителей региона получат вот такие удостоверения, пока говорить рано. На столе — первые пять «корочек» ветеранов труда Иркутской области. Они начнут получать выплаты и положенные льготы также с первого января. Пока заявления подала первая тысяча человек. Условия — наличие трудового стажа в регионе и соответствующих наград и грамот.

Владимир РОДИОНОВ, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ОПЕКИ и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Должность: Титр:

Большинство имеют значок ударник коммунистического труда. Молодежь не совсем осознает значимость этого значка, он раньше не давал право на получение звания ветерана труда РФ. И мы приняли такое решение, губернатор нас поддержал, чтобы это являлось основанием. Кроме того, основанием является присвоение звания ветерана труда той организацией, в которой человек работает, для этого должна быть соответсвующая запись в трудовой книжке.



Всего с нового года в Иркутской области вступает в силу 13 новых мер социальной поддержки, на них выделено более 600 млн из областного бюджета. Самое большое финансирование — на дополнительные ежемесячные выплаты труженикам тыла. Еще выплаты получат ветераны Афганистана и их семьи, а также те, кто отмечает юбилейные даты — 90, 95, 100 и более лет. С нового года начал действовать и закон о приемной семье для граждан пожилого возраста. Официально в Иркутской области таких семей пока нет. Но уже есть заявки как от тех, кто нуждается в заботе, так и от тех, кто готов ее дать.