Более пяти тысяч человек в Иркутской области обратились на горячую линию по коронавирусной инфекции

Сейчас все интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии регионального МЧС и минздрава. В аэропорту продолжаются досмотры. Всего с начала эпидемиологических мероприятий проверено более 45 тысяч пассажиров. На самоизоляции находятся 1456 человек. Это люди, которые недавно приехали из других стран. Напомним, всем прибывшим из-за рубежа необходимо находиться на карантине 14 дней, даже если симптомов заболевания нет. Исполнение режима контролируют сотрудники полиции. На сегодняшний день тех, кто не усидел дома, уже 13 человек. Им грозит административная ответственность.