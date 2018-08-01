Более двух тысяч учащихся областного центра сменят родные стены на новое учебное заведение

На капитальный ремонт закрыты сразу две школы 8 и 9. Ход работ на объектах проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Ближайший год в кабинетах школы номер 9 Иркутска будут находиться не ученики, а строители. Здесь начался капитальный ремонт. Вместо парт бетономешалки, строительные леса и другие необходимые атрибуты стройки. Капитальный ремонт в школе не проводили с момента открытия. В 2016 году рабочие укрепили одну из несущих стен. Теперь на очереди кровля, полы , замена коммуникаций.

Антонина СЕМЕНЮК, ДИРЕКТОР МБОУ СОШ № 9 г. ИРКУТСКА: Здание 1937 года. В течении многих лет естественно работы проводились. Но такого долгожданного планового капитального ремонта мы ждали с нетерпением. Внутри все будет реконструировано. Современное будет оборудование. Это для учебного процесса очень важно.

Кроме того, в школе появится актовый зал. Раньше все мероприятия проходили в небольшом кабинете. для этих целей перепроектируют спортзал. Там установят освещение и сделают сцену. Дополнительно появится пять новых кабинетов. Все работы на контроле мэра областного центра. Дмитрий Бердников сегодня — на объектах, с проверкой. Особое внимание уделяет физическому развитию школьников. В следующем году рабочие приступят к строительству спортивного модуля на территории школы .

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Он как минимум должен подходить по стандартам для проведения соревнований волейбол, баскетбол, мини футбол. Это очень важно. Школа не посторонняя. Здесь очень хорошие спортивные секции.. Надо что бы полноценные соревнования могли проводить. Нам надо с вами чемпионов растить. Нам надо, что бы они олимпийскими чемпионами были или как минимум чемпионами Европы.

Закончить все строительные работы подрядчик планирует к 1 сентября 2019 года. А пока школьники продолжат получать образование в соседних учебных учреждениях — в 21 и 16 школе. В последнюю будет организован подвоз детей. К капитальному ремонту приступили и в 8-ой школе Иркутска. Ее учеников приняли три других — 15,17 и лицей-интернат номер 1. В родные стены школьники вернутся также в 2019-ом. Все работы ведутся в рамках программы «Территория детства». На эти цели из городского бюджета выделено более 135 миллионов рублей.