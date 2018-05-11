Более двух тысяч единиц оружия изъяли сотрудники регионального управления Росгвардии у жителей Приангарья

Причина — нарушение правил хранения и использования. Изъяты 2586 патронов различного калибра.

Во время проверки сотрудники ведомства аннулировали 389 лицензий и разрешений на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия. Всего в Иркутской области проверены 28 тысяч владельцев боевых единиц. В настоящее время в собственности у жителей региона находится 153 тысячи единиц гражданского оружия.