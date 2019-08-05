Более 700 иркутян приняли участие в благотворительном забеге «Достигая цели»

Помогают не только своему здоровью, но и пострадавшим от наводнения. Более 700 человек участвовали в традиционном благотворительном забеге «Достигая цели». Он прошел в честь Дня железнодорожника. Основную дистанцию в полтора километра бежали как работники отрасли, так и просто неравнодушные к спорту люди. Все собранные средства, которые участники внесли в качестве стартового взноса, передадут фонду «Дети Байкала» на восстановление детского дома, разрушенного в результате наводнения в Тулуне.

Владимир МИХАЛЕВ, УЧАСТНИК ЗАБЕГА: Сложно, в молодости сам занимался спортом. Я КМС по лыжным гонкам и биатлону. Неудобно проигрывать молодежи, но возраст потихоньку берет свое. Уже за 60. Видимо, молодежь всегда была и будет впереди. У них больше сил, энергии, и мы рады, что есть люди, которые еще могут нас обогнать.

Благотворительный забег также прошел во многих городах России. Событие собрало жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Хабаровска.