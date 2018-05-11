Более 7 тысяч 300 человек заболели вирусным гепатитом в 2017-ом году

Такие данные были озвучены на заседании Координационного межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской области.

Его провел спикер парламента Сергей Брилка. Основные меры по предотвращению заболеваемости принимаются по подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни». На ее финансирование в минувшем году было направлено 148 млн рублей, в этом — на миллион больше. Однако у депутатского корпуса вызвал тревогу тот факт, что при достаточном финансировании динамика заболеваемости гепатитом «С» в Иркутской области увеличилась почти вдвое.

Сергей БРИЛКА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: То есть у нас получается так — профилактируем, деньги выделяем большие, а цифры растут. Что происходит? Вы же отчетливо должны понимать — те, кто занимается этой проблемой — что такого в принципе быть не может. но хорошо, мы сейчас всех выслушаем и предположим, примем решение выделить 250 млн. А у вас все это продолжит расти в такой же прогрессии в 2019 и в 2020 году.

Спикер также отметил необходимость распространения информации об этом заболевании, пропаганды здорового образа жизни и необходимость гигиенического воспитания, которое является основным методом борьбы с распространением болезни. И здесь серьезную помощь обществу могут оказать представители религиозных объединений. Кроме того, члены межконфессионального совета обсудили вопросы воспитания молодежи и соблюдения прав заключенных