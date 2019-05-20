Более 500 крупных саженцев высадили в Иркутске

Иркутску подарили легкие. Более 500 крупных саженцев высадили горожане за время акции «Мой зеленый город». Приходили целыми семьями, чтобы внести свой вклад в экологическую обстановку областного центра.

Второй год подряд жители областного центра собираются вместе, чтобы высадить деревья на городских территориях. Акция «Мой зеленый Иркутск» объединяет всех в одну большую семью и теперь уже стала традицией. Обновлять зеленый фонд необходимо постоянно. Специалисты подготовили саженцы, которые максимально приживутся в городе.

Марина ШЕВЕЛА, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КГО АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА:

Видовой состав их определен уже с учетом дендрологического плана и, конечно, с учетом максимальной приживистости этих зеленых насаждений в городской черте. На острове Юность у нас посадка елей, на дороге, ведущей от острова Юность к острову Конный, мы посадим вязы. И на самом острове Конный у нас груши и березы.

Для молодых саженцев специально подготовили почву. На помощь горожанам пришли специалисты по озеленению городской среды и экологи. В выходные собрались на островах Конный и Юность от мала до велика. Приходили компаниями и целыми семьями. В акции поучаствовали более тысячи человек. Это городские организации, ТОСы, школьники и студенты, курсанты центра Патриот. Не остался в стороне и мэр Дмитрий Бердников. Он вместе с иркутянами высаживал молодые деревья.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

Это простой, понятный и осязаемый вклад в улучшение качества жизни в нашем городе. Как бы это пафосно ни звучало, но это действительно так. И каждый понимает, что это такое. Можно много говорить про экологию, а можно прийти и делать. Что иркутяне и делают. И я благодарен им за это.

Зеленые насаждения появились на многих улицах, в парках и скверах Иркутска. Всего за три дня акции иркутяне высадили более 500 новых деревьев.