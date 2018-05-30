Более 300-сот ювелирных украшений похитил иркутянин из Храма Иконы Казанской Божьей матери

Его служители пришли на утреннюю литургию и обнаружили пропажу золотых украшений, которые пожертвовали прихожане.

Также были украдены серебряные изделия из церковной лавки. Общая сумма ущерба — 312 тысяч рублей. По словам одной из служительниц полицейские составили ориентировку и через несколько часов подозреваемый был задержан. Им оказался 42-летний нигде не работающий мужчина. При себе у него находилась часть похищенных украшений. Сейчас подозреваемый под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». Её санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.

ЗАДЕРЖАННЫЙ: Зашел в церковную лавку вечером, встал за угол, когда закрылась церковь, вышел взял золото, серебро, а утром когда открылась — вышел.