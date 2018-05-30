Более 300-сот ювелирных украшений похитил иркутянин из Храма Иконы Казанской Божьей матери

Более 300-сот ювелирных украшений похитил иркутянин из Храма Иконы Казанской Божьей матери30.05.18
Его служители пришли на утреннюю литургию и обнаружили пропажу золотых украшений, которые пожертвовали прихожане.
Также были украдены серебряные изделия из церковной лавки. Общая сумма ущерба — 312 тысяч рублей. По словам одной из служительниц полицейские составили ориентировку и через несколько часов подозреваемый был задержан. Им оказался 42-летний нигде не работающий мужчина. При себе у него находилась часть похищенных украшений. Сейчас подозреваемый под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». Её санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.
ЗАДЕРЖАННЫЙ:
Зашел в церковную лавку вечером, встал за угол, когда закрылась церковь, вышел взял золото, серебро, а утром когда открылась — вышел.
Сергий КУЛЬПИНОВ НАСТОЯТЕЛЬ КАЗАНСКОГО ХРАМА г. ИРКУТСКА:
Я бы хотел от всего сердца поблагодарить сотрудников полиции, работаете всегда профессионально, потому что все эти украденные ценности это было найти также трудно, как иголку в стоге сена. Это такая сложная работа и тем не менее, еще раз Господь нам всем показал насколько у нас работают сильные профессионалы в полиции.
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