Более 30 километров дорог отремонтируют в этом году в Иркутске

Сезон дорожных работ стартовал в Иркутске. Более 30 километров магистралей отремонтируют в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программу реализуют в областном центре с 2017-го, уже отремонтировано более 60 километров городских автотрасс. В 2019-м бюджет на дороги составил более миллиарда рублей, это беспрецедентный объем средств. Первым этапом реконструкция начнется на 16 участках. Важно, что все работы синхронизированы с инженерными службами. Дорожные работы в этом году начали раньше, чем обычно.