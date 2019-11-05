Более 250 юношей и девушек стали курсантами иркутского городского центра «Патриот»

Они настоящие юные патриоты своей Родины. В День народного единства более 250 юношей и девушек вступили в ряды юнармии и стали курсантами иркутского городского центра «Патриот». Новоиспеченные воспитанники в торжественной обстановке приняли присягу. В построении также участвовали курсанты Восточно-Сибирского института МВД, военных кафедр ИрНИТУ и ИГУ. Дети прочли клятву, исполнили гимн России в знак уважения и любви к своей стране. Поздравил курсантов с этим важным событием мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он отметил: Иркутск — город с глубокими военно-патриотическими традициями, и именно детям предстоит сохранять и приумножать их.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Много лет назад наши предки объединившись, невзирая на чины, сословия и звания, смогли одержать большую, великую Победу, позволившую осознать нашей стране себя как единое и сильное государство. И вы сегодня являетесь потомками этих великих людей.

Курсантам центра «Патриот» вручили значки. Теперь им с честью предстоит нести звание юнармейцев. В будущем многие из них планируют связать свою жизнь со службой в вооруженных силах.