Более 200 дворов благоустроят в Иркутске летом

Временные неудобства ради будущего комфорта. В Иркутске началась горячая ремонтная пора. В этом году раньше, чем обычно, чтобы успеть завершить все работы к осени. За лето подрядчики должны успеть обновить более 200 дворов. Везде работают в тесном взаимодействии с жителями домов. Именно собственники решают, какой будет их придомовая территория. Например, жильцы дома №300 на улице Байкальской почти единогласно выступили за новую дорогу, парковку и обрезку сухих деревьев. В их дворе сейчас укладывают новый асфальт, устанавливают бордюры и систему водоотведения. Также там заменят опоры освещения, поставят лавочки и урны. А вход в каждый подъезд оборудуют пандусами. Завершить работы планируют до конца июня. Всего в Октябрьском округе за лето отремонтируют более 40 дворов.

Владимир ПРЕЛОВСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по УПРАВЛЕНИЮ ОКТЯБРЬСКИМ ОКРУГОМ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Все делают комплексно, что называется, под ключ. То есть полностью меняется асфальтовое покрытие, обустраиваются тротуары, делается линия наружного освещения, обустраиваются детские или спортивные площадки в зависимости от того, что выбрали жители. Площадки для выгула собак, лавочки, урны.

Ремонтируют и межквартальный проезд на улице Сибирской. По этой дороге ходят ученики 27-й школы, а тротуара там нет. Теперь вместе с пешеходной зоной там появится новый асфальт, ограждения, бордюры. Так дорога станет безопаснее, к тому же вместо снесенных торговых павильонов во дворе у дома №23 разобьют небольшой сквер. Ремонт проводят в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».