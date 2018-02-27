Более 200 датчиков дыма установлено в домах жителей Иркутского района

Приборы монтируют бесплатно многодетным семьям, а также семьям, где проживают пенсионеры и инвалиды. Датчик дыма устанавливают в доме семьи Коноваловых.

Здесь проживает 7 человек, 4 из которых несовершеннолетние дети, пенсионерка и два инвалида третьей группы. Монтаж занимает считанные минуты. Крепится датчик на два самореза. Стоимость такого прибора в среднем 500 рублей. Но сегодня в поселке Маркова прибор устанавливают бесплатно в 19 домах.

Сергей Соколов, первый заместитель главы Марковской администрации: Приобретается из местного бюджета. мы это рассмотрели на нашей Думе, единогласно проголосовали , что необходимо приобретать такие датчики. Сейчас в дальнейшем планируем приобретать датчики и устанавливать во всех благополучных семьях. потому что они помогут обезопасить жизнь наших жителей в том числе жизнь нашего муниципального образования.

Автономный пожарный извещатель уже себя зарекомендовал. Так в прошлом году в Усть-Илимске, благодаря датчику удалось спасти жизнь пенсионерки. Прибор работает от батарейки типа крона. Ее срок службы полтора года. Срабатывает от малейшего задымления. В случае опасности издается пронзительный сигнал, который разбудит даже спящего человека.

Решение оказывать адресную поддержку отдельным категориям граждан, которые проживают в домах с печным отоплением, было принято региональным правительством в 2017-ом году. На сегодня 210 автономных пожарных извещателей установлено в 21 муниципальном образовании. Лидирует Карлукское — 46 датчиков.

Наталья Левицкая, заместитель главного государственного инспектора Иркутского района по пожарному надзору: автономные пожарные извещатели устанавливаются абсолютно в любых помещениях, вне зависимости от отопительных систем. Потому, что задымление может произойти как от печного отопления, так от неосторожного обращения с огнем, в том числе, у нас есть такие категории людей, которые курят в помещениях, засыпают с сигаретами. Поэтому мы предлагаем устанавливать в любых помещениях данные пожарные извещатели.

В ближайшее время датчики дыма будут установлены еще в трехстах домах Иркутского района. Предпочтение отдадут семьям, которые стоят на социальном учете, многодетным, а так же тем, где проживают инвалиды или пенсионеры.