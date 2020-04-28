Более 1800 фотографий мы уже получили от наших зрителей для участия в акции «Бессмертный полк»

АИСТ ТВ организует популярную акцию в телевизионном эфире при поддержке исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и регионального правительства. Мы собираем фотографии, с которыми жители региона традиционно прошли бы в колоннах в День Победы. Отсканированные снимки ваших героев присылайте на почту pobeda@aisttv.ru. В письме укажите фамилию, имя и отчество человека на портрете, его звание и где воевал, а также фамилию семьи, приславшей снимок, и населенный пункт, в котором вы проживаете. И смотрите «Бессмертный полк» на АИСТ ТВ 9 мая.