Более 1000 иркутян подписали петицию в поддержку Дома Рассушина

С инициативой вернуть объекту статус памятника исторического и культурного значения выступила общественная организация «Наследие».

Сегодня её активисты вышли на пикет напротив здания службы охраны памятников Иркутской области, чтобы привлечь внимание работников и общественности к этому вопросу. В ближайшее время общественники подпишут коллективное обращение на имя губернатора Приангарья, а также обратятся к министру культуры России с просьбой пересмотра состоятельности эксперта Юлии Куваевой, которая сделала отрицательное заключение экспертизы. На основании этого документа Дом Рассушина вынесли из списка объектов культурного наследия.

Дмитрий РАЗУМОВ, ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЕ и ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ и КУЛЬТУРЫ г. ИРКУТСКА «НАСЛЕДИЕ»: Мы очень благодарны тем людям, которые отзываются и сегодня видим на пикете приходят люди, очень много было звонков, но объективно иркутяне обеспокоены. И если мы не можем услышать между общественностью и властью понимание что для горожан ценно, а что нет, будем обращаться в суд и решением суда пытаться отстоять данный объект и ввести его в реестр памятников города Иркутска.

Кроме того, общественники намерены заказать обмеры исторических построек, чтобы даже в случае демонтажа здания по решению суда была возможность воссоздать объекты.