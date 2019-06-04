Более 100 человек из общественного движения «Наш Иркутск» впервые приняли участие в праздничном шествии в честь Дня города

Движение было создано в конце мая и объединило различные молодежные, спортивные, патриотические организации. Цель — привлечь как можно большее количество иркутян к участию в культурном, политическом и социально-экономическом развитии областного центра. В Иркутске ни один из значимых проектов не обходится без непосредственного участия горожан.

Людмила ТУЧКОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №14, ОРГАНИЗАТОР ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «НАШ ИРКУТСК»: Самое главное — что-то сделать. Захотеть это сделать самому. Не просто осуждать кого-то, а просто прийти и сказать: почему кто-то, а не я, если не я, то кто. Я хочу! Это мой город, устремленный в будущее. Это я хочу сделать этот город краше, красивее, комфортнее. Я хочу, чтобы жителям, которые живут рядом со мной, было хорошо и спокойно.

Общественное движение «Наш Иркутск» поддержал и мэр города Дмитрий Бердников. Предполагается, что иркутское городское общественное движение культурного, политического и социально-экономического развития «Наш Иркутск» будет принимать участие в решении вопросов благоустройства, экономики, экологии, образования, социальной политики.