Более 10 тысяч электронных больничных выдано в Приангарье

Иркутская областная клиническая больница первая в регионе начала оформлять документы в новом формате.

Иркутянин Алексей Бардаев получил травму на производстве. У него перелом лопатки. Сегодня иркутянину оформляют электронный листок нетрудоспособности. В отделении травматологии Иркутской областной клинической больницы за месяц оформили 16 таких документов. Алексей Бардаев об электронном виде больничного слышал, но воспользовался впервые.

Алексей Бардаев, пациент Иркутской областной клинической больницы: Про электронный больничный скажу, что был информирован своим лечащим врачом. И для меня это не ново. Я слышал от своих знакомых, что электронный больничный намного удобнее. То есть я могу этот лист обычный потерять или как бы так помять, что его могут не принять. Может он замараться. Ну больше хлопот.

Электронный вариант помять, как и потерять, не получится. Такой бланк заполняется врачом на компьютере. Затем в списке ищут компанию, в которой работает пациент. Если она включена в число страхователей, принимающих электронные больничные, то на руках у больного остается только такой талон. Вся необходимая информация уже отправлена работодателю. Останется только дождаться выплаты из бухгалтерии.

Руслан Дмитриев, заведующий отделением травматологии Иркутской областной клинической больницы: Это удобно тем, что мы выдаем его самостоятельно. Лечащий врач выдает его самостоятельно. Это резко снижает время. Сейчас на выдачу данного листка мы тратим не более 3-4 минут. Заполняется это все печатными буквами. Таким образом практически полностью исключаются ошибки.

Исключается и возможность подделать листок нетрудоспособности. Право выбора вида больничного остается за пациентом. Однако, врачи отмечают, в Приангарье нового формата не боятся. В этом убедился заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов. Ему рассказывают — с начала реализации проекта с июля 2017 года в Иркутской области выдано 10200 электронных листков.

Алексей Пудов, заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации: Это уже проектом сложно назвать. Это штатный режим работы. Мы будем расширять. Тут важно очень соблюсти баланс, потому что, как я уже сказал, поскольку субъектов много, и каждый должен свою роль сыграть. Потому что здесь соглашение. Никто не принуждает никого. Здесь нет режима заставить работодателя это соглашение подписать. То есть если у него нет возможности финансовой свои средства связи пока установить. Потому что наша то программа бесплатная, она для работодателя ничего не стоит. Но есть же те, которые чисто формально даже не имеют компьютера.

В Приангарье из 169 медицинских учреждений 90 уже выдают электронные листки нетрудоспособности. В основном, это областные государственные организации. Но еженедельно к проекту присоединяются и частные клиники.