Боксерский турнир памяти мастера спорта Александра Русина стартовал в Иркутске

В соревнованиях участвуют более 60 юных боксеров из трех спортивных школ областного центра. Турнир — отличная подготовка к городским и региональным чемпионатам.

Уже первый поединок получился ярким и интересным. Ярослав Белови в свои десять готовится к каждому бою. Настраивается и вместе с наставником разбирает тактику. Проиграть нельзя. Ведь здесь за мальчиком наблюдают не только родители, но и тренеры сборной города.

Ярослав БЕЛОВИ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ: Я думал, что выиграю, и не ошибся в том, что выиграю, хотя эта победа стала для меня шоком. Я верил в себя, когда бил, и прямо чувствовал, что сейчас выиграю, что все будет хорошо.

По словам организаторов, подготовка к большим соревнованиям — не основная задача. Главная функция воспитательная: сделать из мальчиков настоящих мужчин. В турнире памяти Александра Русина участвуют более 60 спортсменов. В следующем году планируют пригласить больше.

Аркадий ЖУРАВЛЕВ, ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА: Детский спорт всегда интересен. Когда маленькие дети боксируют, оставляют свои эмоции, своя специфика у родителей, которые болеют за своих детей. Плюс ко всему у нас здесь новый зал недавно открылся. Мы решили показать его жителям города, мы рады видеть всех спортсменов.

В свое время Александр Русин был одним из сильнейших боксеров страны, а позже обучился на судью и вошел в пятерку лучших рефери России. По-спортивному почтить память бывшего капитана молодежной сборной СССР по боксу сюда пришли порядка 500 человек. Турнир проходит с 2016 года, и каждый раз к нему все больше внимания.

Вера РУСИНА, МАМА АЛЕКСАНДРА РУСИНА: Я очень благодарна всем организаторам, всем участникам турнира за память моего сына, за то, что его помнят и чтят. Всем низкий поклон. У него же много друзей. И все говорят, что он был настоящий друг, настоящий мужик, настоящий боксер. И я это знаю.

Сегодня по окончании боев половина участников пройдет в финал и уже завтра поборется за награды.