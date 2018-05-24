Бойцы стройотрядов займутся обустройством студенческого сквера в Иркутске

Он будет располагаться рядом с ИрНИТУ. Об этом шла речь на встрече мэра областного центра Дмитрия Бердникова с учащимися вуза.

Отметим, для стройотрядов города это уже не первый проект. Прошлым летом их силами был отремонтирован центр «Патриот». Особенность нового сквера, который благоустраивается по программе «Формирование комфортной городской среды» в том, что проект выполнили молодые архитекторы. Как отметил Дмитрий Бердников, мэрия будет поддерживать инициативы молодежи и вовлекать студентов в активное участие в городских процессах. Так, сейчас студенты политеха реализуют проект «Молодой архитектор на каждую улицу». В планах — изменить облик 18 дворов и домов города.