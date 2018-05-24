Видео Главная новость Иркутск Новости

Бойцы стройотрядов займутся обустройством студенческого сквера в Иркутске

24.05.18

Он будет располагаться рядом с ИрНИТУ. Об этом шла речь на встрече мэра областного центра Дмитрия Бердникова с учащимися вуза.

 

 

 

Отметим, для стройотрядов города это уже не первый проект. Прошлым летом их силами был отремонтирован центр «Патриот». Особенность нового сквера, который благоустраивается по программе «Формирование комфортной городской среды» в том, что проект выполнили молодые архитекторы. Как отметил Дмитрий Бердников, мэрия будет поддерживать инициативы молодежи и вовлекать студентов в активное участие в городских процессах. Так, сейчас студенты политеха реализуют проект «Молодой архитектор на каждую улицу». В планах — изменить облик 18 дворов и домов города.

Дмитрий БЕРДНИКОВ МЭР г. ИРКУТСК:

Плодотворное сотрудничество чтоб происходило, потому что ВУЗы готовят не абстрактных инженеров или специалистов, или архитекторов, а людей, которые по окончанию заведения должны очень быстро, очень эффективно интегрироваться в те процессы, которые происходят в городе, если речь идет о нашем городе, либо о каком-то другом городе, но найти себя максимально быстро.

 

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.