Бойцы стройотрядов займутся обустройством студенческого сквера в Иркутске

Бойцы стройотрядов займутся обустройством студенческого сквера в Иркутске24.05.18
Он будет располагаться рядом с ИрНИТУ. Об этом шла речь на встрече мэра областного центра Дмитрия Бердникова с учащимися вуза.
Отметим, для стройотрядов города это уже не первый проект. Прошлым летом их силами был отремонтирован центр «Патриот». Особенность нового сквера, который благоустраивается по программе «Формирование комфортной городской среды» в том, что проект выполнили молодые архитекторы. Как отметил Дмитрий Бердников, мэрия будет поддерживать инициативы молодежи и вовлекать студентов в активное участие в городских процессах. Так, сейчас студенты политеха реализуют проект «Молодой архитектор на каждую улицу». В планах — изменить облик 18 дворов и домов города.
Дмитрий БЕРДНИКОВ МЭР г. ИРКУТСК:
Плодотворное сотрудничество чтоб происходило, потому что ВУЗы готовят не абстрактных инженеров или специалистов, или архитекторов, а людей, которые по окончанию заведения должны очень быстро, очень эффективно интегрироваться в те процессы, которые происходят в городе, если речь идет о нашем городе, либо о каком-то другом городе, но найти себя максимально быстро.
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